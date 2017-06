Brasil volta a registrar frio abaixo de zero

A forte massa de ar polar que entrou no Sul do Brasil congelou o ar em várias áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Os dois estados registraram temperaturas abaixo de zero.

Considerando as medições feitas pelo Instituto Nacional de Meteorologia e pelo Epagri-Ciram, órgão de monitoramento ambiental e meteorológico do governo de Santa Catarina, 12 cidades da Região Sul registraram temperaturas negativas.

A mais baixa no Sul e no Brasil nesta terça-feira, 20 de junho, último dia do outono de 2017, foi 4,4°C abaixo de zero em São José dos Ausentes (INMET), cidade da serra do Rio Grande do Sul. A menor temperatura em Santa Catarina foi 3,4°C abaixo de zero em Bom Jardim da Serra (Epagri-Ciram). No Paraná, a menor temperatura foi 1,4°C em Clevelândia (INMET).

Geada forte

O frio intenso provocou geada forte no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Confira as regiões onde houve registro de geada pelas observações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)

São Luiz Gonzaga (RS) 1,4°C - geada fraca

Bom Jesus (RS) -0,2°C - geada forte

Uruguaiana (RS): 2,0°C - geada forte

Santa Maria (RS): 1,0°C - geada forte

Caxias do Sul (RS): 1,8°C - geada fraca

Cambará do Sul (RS): -0,2°C - geada fraca

Encruzilhada do Sul (RS): 2,8°C - geada moderada

Bagé (RS): 0,9°C - geada forte

Pelotas (RS): 3,6°C - geada forte

Santa Vitória do Palmar (RS): 1,7°C - geada moderada