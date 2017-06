Rodrigo Maia assume presidência com viagem de Temer a Rússia e Noruega

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), assume hoje (19), interinamente, a presidência da República com a viagem iniciada pelo presidente Michel Temer à Rússia e a Noruega. Temer embarcou nesta tarde e ficará fora do país até a próxima sexta-feira (23).

Nos dias 20 e 21 Temer tem compromissos na Rússia e nos dias 22 e 23 cumpre agenda na Noruega.

Na Rússia, além do encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, Temer manterá reuniões com o primeiro-ministro Dmitry Medvedev e participará de reunião com investidores russos. Em Moscou, está prevista também a assinatura de instrumentos bilaterais em temas como promoção de comércio e investimentos, intercâmbio cultural e consultas políticas.

Em Oslo, capital da Noruega, Temer vai se encontrar com o Rei Harald V e com a primeira-ministra Erna Solberg, além de se reunir com investidores noruegueses. Temer enfatizará o engajamento brasileiro no cumprimento do Acordo de Paris e ressaltará o significado que o Brasil atribui à participação da Noruega no Fundo Amazônia.