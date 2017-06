Defesa Civil reconhece emergência em mais 12 municípios por chuvas ou estiagem

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) do Ministério da Integração Nacional reconheceu situação de emergência em mais 12 municípios do país devido a chuvas ou secas prolongadas.

O novo decreto lista 10 cidades do Rio Grande do Sul, uma de Sergipe e uma de Mato Grosso. A medida, com validade de 180 dias, permite que as prefeituras tenham acesso às ações de apoio do governo federal para socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas danificadas pelos desastres naturais.

No Rio Grande do Sul, o reconhecimento é decorrente das chuvas intensas, enxurradas e inundações que atingiram o estado nos últimos dias. A situação de emergência foi reconhecida nos municípios de Boa Vista das Missões, Caiçara, Cristal do Sul, Garruchos, Jari, Panambi, Ponte Preta, Santo Antônio das Missões, São Borja e São Jerônimo. O Ministério da Integração já havia reconhecido situação de emergência em 22 cidades gaúchas com problemas com as chuvas.

Já os municípios de São Félix do Araguaia (MT) e São Miguel do Aleixo (SE) tiveram situação de emergência reconhecida devido ao extenso período de seca.