Crise política não afeta investimentos em ciência e tecnologia, diz Kassab

Os investimentos na área de ciência e tecnologia não devem ser afetados pela crise política que atinge o país. A declaração é do ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Ele participou hoje (19) de evento comemorativo pelos 50 anos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), no Museu do Amanhã, no Rio.

"A crise política não ajuda nenhum setor, mas o nosso setor tem uma peculiaridade, ele não para nunca. As pesquisas não podem parar, os profissionais precisam desenvolver os seus projetos continuamente, as importações e as bolsas de estudo não podem cessar. O impacto é menor na nossa área", disse Kassab.

Segundo o ministro, a crise política é grave, mas o importante é que as instituições estão funcionando. "O país vai atravessar esta crise. Sou um otimista".

Durante o evento, foram anunciadas iniciativas de apoio à inovação em empresas brasileiras de aproximadamente R$ 700 milhões. Além do presidente da Finep, Marcos Cintra, também participou da solenidade o presidente dos Correios, Guilherme Campos, e representantes das áreas de ciência e tecnologia do país.