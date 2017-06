Acidentes com mortes nas estradas caem 37% no feriado de Corpus Christi

A Polícia Rodoviária Federal registrou 230 acidentes graves durante o feriado de Corpus Christi nas rodovias federais de todo o país. O número de mortes chegou a 74 e foram anotados 1.150 feridos entre os dias 14 e 18 deste mês.

Os números são menores do que os do ano passado no mesmo período. No caso de acidentes graves, que são os com feridos graves ou mortes, a redução foi de 20,7%. As mortes caíram 37% e o total feridos recuou 6,7%.

Principais infrações

Mais de 123 mil veículos foram fiscalizados durante o feriado e 3.149 acabaram autuados por falta do uso de cinto de segurança, 454 por falta do uso de capacete e 391 por falta da cadeirinha destinada a crianças.

A Polícia Rodoviária Federal também registrou 5.262 ultrapassagens irregulares e 76.082 imagens de condutores com excesso de velocidade em rodovias federais.

Durante os cinco dias do fim de semana prolongado, os policiais rodoviários federais realizaram 47.357 testes de alcoolemia, que resultaram em 941 autos de infração por embriaguez, total 32% maior em relação a 2016. Ao todo, 120 condutores foram detidos por dirigir sob efeito de álcool.