Assaltantes levam 391 armas de fogo do Fórum de Diadema em SP

Um total de 391 armas de fogo foram roubadas do Fórum de Diadema, na região metropolitana de São Paulo, na noite deste sábado (17), informou a Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP). Ninguém ficou ferido no roubo na ação que teve início por volta das 19h, quando criminosos armados renderam três vigilantes que faziam a segurança do local.

Além das armas, os assaltantes levaram dois cadeados, três radiocomunicadores e dois coletes balísticos que estavam sendo usados pelas vítimas. Os seguranças ficaram presos até o fim da ação e, após o roubo, conseguiram ligar para o 190 e denunciaram o crime. De acordo com a SSP, a Polícia Militar reforçou o policiamento na região do fórum.

Três cadeados rompidos, onze lacres e três toucas ninja foram apreendidos no prédio, que foi periciado pelo Instituto de Criminalística (IC). O caso foi registrado no 1° Distrito Policial de Diadema, que vai instaurar o inquérito para apurar o roubo. Para ajudar nas investigações, policiais estão em busca de possíveis imagens de câmeras de segurança.

Entre as armas de fogo levadas estão 294 revólveres, 87 pistolas, três submetralhadoras, três garruchas, um fuzil, uma espingarda, uma carabina e um pistolete.