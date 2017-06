Aécio Neves diz que vive situação 'kafkiana'

Aécio Neves (PSDB-MG) tem definido a sua situação, para que o visita em sua casa em Brasília, como “kafkiana”. Para ele, em condições normais, o pedido de prisão do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra ele seria rejeitado. Na conjuntura atual, entretanto, tudo é possível, acredita o tucano.

O pedido de prisão contra ele deve ser analisado na terça-feira (20) pelo STF. Na semana passada, o Supremo decidiu manter a irmã Andrea Neves na cadeia.

De acordo com reportagem do Estadão, Aécio se desesperou ao saber da decisão do STF sobre Andrea Neves. "Ele está profundamente indignado, sobretudo com a situação da irmã", disse José Aníbal, presidente do Instituto Teotônio Vilela, ao jornal paulista.

O tucano tem se articulado para tentar impedir sua cassação no Senado, evitar a saída de políticos do PSDB mineiro para outros partidos e, inclusive, teria sido um dos responsáveis pelo movimento que manteve o PSDB na base de Michel Temer, ainda segundo o Estadão. Por receio de grampos telefônicos, Aécio também estaria realizando suas conversas políticas pessoalmente ou por meio de interlocutores.

