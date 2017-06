Marta Suplicy recusou convite para o Ministério da Cultura

A senadora Marta Suplicy (PMDB-SP) teria sido sondada semanas atrás para assumir o Ministério da Cultura, mas rejeitou o convite. Os motivos seriam a redução de pessoal e o corte de verbas.

O ministro interino da Cultura, João Batista de Andrade, pediu demissão nesta sexta-feira (16), em carta enviada ao presidente Michel Temer, alegando falta de interesse em continuar no cargo.

Andrade assumiu a pasta no dia 18 de maio com o desligamento do então ministro Roberto Freire (PPS) do cargo, após a divulgação da delação de Joesley Batista, da JBS, envolvendo Temer.

Á Folha de S.Paulo, Batista disse que a polêmica envolvendo a nomeação do presidente da Ancine (Agência Nacional de Cinema) e o corte de 43% do orçamento do Ministério da Cultura foram os principais motivos de sua demissão. "Era um ministério que já estava deficiente. O Fundo Nacional de Cultura, que já teve R$ 500 milhões na época áurea, hoje tem zero de recurso. É um ministério inviável tratado de forma a inviabilizá-lo ainda mais."

