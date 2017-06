Após entrevista de Joesley, OAB volta a defender impeachment de Temer

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) voltou a defender o impeachment do presidente Michel Temer, depois da publicação da entrevista de Joesley Batista, um dos donos da JBS. À revista Época, o executivo disse que "Temer é o chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil".

"A OAB fez uma análise técnico-jurídica e já concluiu pela necessidade de impeachment do presidente Michel Temer. Assim como no ano passado, quando a OAB pediu o impeachment de Dilma Rousseff, estão presentes, mais uma vez, os elementos que configuram crime de responsabilidade”, diz nota assinada pelo presidente da entidade, Claudio Lamachia.

