Ministro interino da Cultura pede demissão

O ministro interino da Cultura, João Batista de Andrade, pediu demissão nesta sexta-feira (16), em carta enviada ao presidente Michel Temer, alegando falta de interesse em continuar no cargo. Andrade assumiu a pasta no dia 18 de maio com o desligamento do então ministro Roberto Freire (PPS) do cargo, após a divulgação da delação de Joesley Batista, da JBS, envolvendo Temer.

Á Folha de S.Paulo, Batista disse que a polêmica envolvendo a nomeação do presidente da Ancine (Agência Nacional de Cinema) e o corte de 43% do orçamento do Ministério da Cultura foram os principais motivos de sua demissão. "Era um ministério que já estava deficiente. O Fundo Nacional de Cultura, que já teve R$ 500 milhões na época áurea, hoje tem zero de recurso. É um ministério inviável tratado de forma a inviabilizá-lo ainda mais."

Orçamento de pasta ficou "inviável", disse

Veja a carta de demissão do ministro interino da Cultura:

Brasília, 16 de junho de 2017.

Ao Excelentíssimo Presidente de República

Senhor Michel Temer

Ref.: Vacância de cargo de Ministro Interino da Cultura

Comunico a Vossa Excelência, respeitosamente, o meu desinteresse em ser efetivado como Ministro de Estado da Cultura, posto que venho exercendo interinamente, e por determinação legal do regimento interno, por ser o atual Secretário-Executivo do Ministério da Cultura.

Assim sendo, confirmo a minha disposição para contribuir de forma mais proativa possível com a transição de gestão no Ministério da Cultura, até a nomeação do próximo Ministro de Estado da Cultura e seu respectivo Secretário-Executivo.

Respeitosamente,

João Batista de Andrade

Ministro de Estado Interino da Cultura”