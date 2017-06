Michel Temer vira 'vampiro' em jogo de zumbis

A empresa norte-americana CoolMiniOrNot (CMON) anunciou a criação de um personagem semelhante ao presidente Michel Temer para o jogo de tabuleiro "Zombicide: Green Horde".

Chamado de Conde Temeraire, o personagem é um corrupto feiticeiro das trevas e tem nome e rosto semelhantes ao do mandatário brasileiro. Na campanha publicitária da CMON, divulgada nas redes sociais, ele é descrito como um conde que "não está satisfeito em roubar apenas seu sangue".

Em uma campanha de arrecadação online, a empresa está promovendo uma "vaquinha" para expandir as miniaturas e cartas utilizadas nas aventuras. A produção do jogo só será confirmada caso o financiamento total chegue a US$ 2,85 milhões. Todos os apoiadores ganharão um "Conde Temeraire".

Na última quarta-feira (14), o valor arrecadado já passava de US$ 2,81 milhões, com o apoio de 18 mil pessoas. A arrecadação deve continuar até o fim de junho.

"Conde Temeraire" será personagem do jogo caso ele atinja sua meta para publicação

De acordo com o texto sobre o personagem, a empresa afirma que o Conde habita as densas florestas e "sempre que as pessoas pensaram que ele estava derrotado, ele se ergueu outra vez, para começar um novo reinado de terror".

"Sua particular forma de insanidade foi exarcebada por seu vampirismo". "A Peste Negra foi de fato benéfica para o conde, pois ele prefere os súditos que comem cérebros em vez de usá-los", ressalta a CMON.

Na ilustração feita pelo jogo, Temeraire aparece com uma capa vermelha esvoaçante e segurando um lampião. As roupas e o penteado lembram também o filme Drácula de Bram Stoker, de 1992.

O "Zombicide: Green horde" é um jogo de tabuleiro cooperativo para um a seis jogadores. Ele pode ser jogado apenas com as próprias peças, além de ser compatível com outras extensões do "Zombicide". Os jogadores controlam uma série de sobreviventes fantasiosos da era medieval que lutam para livrar a terra deles de uma invasão de zumbis controlados pelo próprio jogo.

Veja a tradução do texto da miniatura do "Conde Temeraire"

"Tudo que eu faço é pelo bem maior"

O Conde Temeraire tem sido um incômodo na floresta do sul por um período de tempo que se assemelha com eras. Todas as vezes que o povo acha que o derrotou, ele escapa e ressurge e retoma seu reinado de terror novamente. Sua particular forma de insanidade foi intensificada pelo seu vampirismo, mas ele continua acreditando ser um lorde justo, um que as pessoas querem como líder em suas vidas. A peste negra foi uma bênção ao Conde, já que ele prefere súditos que comam cérebros ao invés de usá-lo.