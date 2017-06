Cerco se fecha contra Aécio Neves

Após ser afastado do mandato parlamentar no mês passado por determinação do ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), o senador tucano Aécio Neves vem tendo cada vez mais dificuldades com a Justiça, desde que se tornaram públicas as delações de executivos da empresa JBS que apontam o envolvimento dele com esquemas de corrupção. O cerco parece se fechar na mesma proporção em que se aproxima a data do seu julgamento no STF, marcado para a próxima terça-feira (20).

Nesta quinta-feira (15), o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, reforçou o pedido de prisão do tucano, por entender que o parlamentar continua exercendo funções políticas, contrariando a decisão do ministro do STF, Edson Fachin, que o afastou do cargo no dia 18 de maio. Como se não bastasse, Aécio também pode estar prestes a ser acusado em uma delação premiada feita por uma pessoa próxima a ele, de acordo com o colunista Lauro Jardim.

Pessoa próxima a Aécio teria decidido fazer delação premiada

Janot citou uma postagem no Facebook feita por Aécio no dia 30 de maio, em que o senador afastado aparece em uma foto acompanhado de outros colegas de partido. Janot reiterou o pedido de afastamento por causa desta foto, que incluía a legenda escrita por Aécio: “Na pauta, votações no Congresso e a agenda política.” Segundo Janot, Aécio Neves faz “uso espúrio do poder político”.

Janot cita publicação do dia 30 de maio feita por Aécio Neves para justificar pedido de prisão

Além disso, ao decidirem pela continuidade da prisão preventiva da irmã de Aécio Neves, Andrea Neves, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) sinaliza o que pode ocorrer com o tucano nos próximos dias.

Assim como informou o JB nesta quarta-feira (14), as acusações que pesam sobre Aécio são mais pesadas do que as que pesam sobre Andrea. Dessa forma, o STF estaria mostrando coerência se determinasse a prisão do senador tucano.

