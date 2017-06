Maia: Congresso pode suspender recesso para votar denúncia contra Temer

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), admitiu nesta quinta-feira (15) que o Congresso Nacional pode suspender o recesso parlamentar, que vai de 18 a 31 de julho, caso o Supremo Tribunal Federal (STF) receba da Procuradoria-Geral da República a denúncia contra o presidente Michel Temer.

O Supremo pode aceitar a denúncia do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e tornar Temer réu, caso o presidente não obtenha 172 votos na Câmara.

Há expectativa de que Janot apresente a denúncia na semana que vem. A decisão de Rodrigo Maia agrada ao Palácio do Planalto, já que a votação imediata abreviaria o desgaste de Temer. Segundo Maia, a Câmara tem tem o papel de "começar e encerrar o assunto".

>> Temer recebe Rodrigo Maia e ministros no Palácio do Jaburu durante o feriado

Governo concorda com suspensão de recesso para abreviar desgaste de Temer com denúncia

Não há consenso, porém, sobre a suspensão do recesso parlamentar. O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), por exemplo, não foi solicitado para ajudar o governo e também não se manifestou sobre o assunto. Para suspender o recesso, Câmara e Senado precisam aprovar por maioria simples um requerimento de convocação extraordinária apresentado por Temer, por Eunício, Maia ou pela a maioria dos deputados e senadores.

A denúncia contra Temer, que parte da gravação de uma conversa do presidente da República com o dono da JBS, Joesley Batista, e de delações de executivos da empresa, deve reiterar os crimes de obstrução de justiça, organização criminosa e corrupção passiva, os mesmos crimes que embasaram a abertura de inquérito contra o peemedebista no Supremo.

>> Funaro: "Eduardo Cunha pode implodir governo Temer"

>> Jornalista da 'Piauí' descreve a nova tempestade do PMDB

>> Empresário fala em pressão de ministro de Michel Temer em fundo da Caixa

>> Em mensagem, Funaro chama Geddel de 'porco folgado'

>> Funaro diz que versão de Yunes é 'conto da carochinha', e que esteve com Temer