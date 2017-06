Terminais rodoviários de São Paulo devem receber 587 mil passageiros no feriado

Os terminais rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara na capital paulista devem receber 587 mil passageiros, dos dias 14 (quarta-feira) a 19 (segunda-feira), devido ao feriado de Corpus Christi. A previsão indica 134 mil pessoas deixando São Paulo de ônibus entre os dias 14 e 15 de junho.

Os locais mais procuradas são Belo Horizonte, cidades do Sul de Minas, Angra dos Reis, Rio de Janeiro e o interior de São Paulo. Os horários mais movimentados são na quarta-feira (14), entre 20 e 23 horas e na quinta-feira (15), entre 8 e 12 horas. Nesse período serão disponibilizados 844 carros extras. Caso haja necessidade, mais ônibus serão escalados.

Nos terminais o quadro de funcionários nas áreas de operação, limpeza, segurança e manutenção recebe um reforço de acordo com a demanda. A operação especial também é estendida aos parceiros que atuam dentro dos terminais: empresas de ônibus, pontos de alimentação, lojistas e outros serviços.

Segundo a Socicam, empresa que administra os terminais rodoviários, o ideal é comprar as passagens de ida e volta com antecedência. Ao embarcar é preciso que todos os passageiros apresentem documento de identificação original com foto. Adolescentes a partir de 12 anos podem viajar sozinhos. Crianças com menos 12 anos precisam de autorização para a viagem.

De acordo com a Socicam, são permitidos até 30kg de bagagem no bagageiro e 5kg de bagagem de mão, desde que não atrapalhe dentro do ônibus. As malas devem ser identificadas com etiquetas contendo nome completo e telefone do passageiro. É importante que o passageiro chegue ao terminal, pelo menos, uma hora antes do horário marcado na passagem.

A remarcação de passagens em casos de desistência ou impossibilidade de viajar pode ser feita com até três horas de antecedência, diretamente no guichê da empresa de ônibus.