Presidente da CCJ arquiva pedido de explicações de deputados a Fachin

Deputados protocolaram, no último dia 2, requerimento que pedia explicações ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, sobre suposta relação com o empresário Ricardo Saud, da JBS. Nesta quarta-feira (14), o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), arquivou o pedido, afirmando que a Constituição não admite que os deputados apresentem requerimento de informações "a outras autoridades que não sejam ministros de Estado ou titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República". Fachin é o relator da Lava Jato no STF.

O grupo de deputados, liderado por Fausto Pinato (PP-SP), questionava se, ao procurar senadores que apoiassem sua indicação ao Supremo em 2015, Fachin estava acompanhado de Saud. Os parlamentares questionavam se isso poderia implicar "em desabono da sua conduta como ministro desta Corte ou comprometer-lhe o exercício das respectivas funções".

Deputados queriam questionar Fachin sobre relação com Ricardo Suad, da JBS

O presidente da CCJ reforçou que, "por mais digna que seja a intenção do operoso e competente deputado Fausto Pinato em obter informações sobre fatos que, ao seu juízo, mostram-se relevantes, a via eleita é inadequada para tanto."

Ao todo, 27 deputados assinaram o requerimento. Pinato disse que pode recorrer da decisão à própria comissão.