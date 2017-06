PF investiga contratação irregular de empresas pelo governo de Angola

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal, em cooperação internacional com autoridades da França, deflagraram nesta quarta-feira (14) a Operação Le Coq - galo em francês, um dos símbolos da França - para cumprir 12 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro.

Os suspeitos de envolvimento no esquema são acusados de corrupção de agente público estrangeiro, falsificação de documentos públicos e outros crimes.

A investigação apura a utilização de intermediários em contratos entre o governo angolano e empresas estrangeiras mediante pagamento de comissões. De acordo com as investigações, os envolvidos cobravam até 35% sobre o valor total para a obtenção dos contratos que seriam firmados com a administração do país africano, corrompendo agentes públicos.

Sessenta policiais federais cumprem ordens expedidas pela 9ª Vara Federal no Rio de Janeiro em imóveis residenciais e comerciais na Barra da Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste.