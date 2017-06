No Paraná, PRF apreende 56 pistolas escondidas em veículo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 56 pistolas escondidas em um veículo em Santa Terezinha de Itaipu, região oeste do Paraná. Esta foi a maior apreensão de armas feita pelo departamento este ano em todo o país e a maior no estado.

Segundo o órgão, por volta das 9h, um veículo Ford Belina na BR-277 foi abordado em frente a uma unidade operacional da PRF. Os agentes descobriram que havia um fundo falso no assoalho do automóvel.

Sob o fundo falso, os policiais encontraram 30 pistolas da marca Glock, das quais 25 de calibre 9mm e cinco de calibre 0.40, além de 26 pistolas Taurus de calibre 9mm.

O veículo era ocupado por um casal, ambos com 37 anos de idade, e uma mulher de 32 anos. Um bebê de um ano, filho do casal, também estava no carro. A esposa carregava consigo 50 munições de calibre 9mm coladas com fita adesiva junto ao corpo.

O casal e a mulher foram presos em flagrante pelos policiais rodoviários federais. Eles informaram residir em Curitiba e não revelaram o destino final das armas. A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar de Santa Terezinha de Itaipu.

O crime de tráfico internacional de armas de fogo de uso restrito prevê penas de até 12 anos de prisão.