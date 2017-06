Movimento no aeroporto de Brasília no feriadão deve chegar a 230 mil passageiros

Para o feriado de Corpus Christi, de acordo com a Inframerica, concessionária do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, o fluxo de passageiros no terminal deverá ser de 230 mil passageiros, entre embarques, desembarques e conexões, de hoje (14) até segunda-feira (19), incluindo chegadas e partidas . Já a Socicam, responsável por administrar o Terminal Rodoviário Interestadual de Brasília, informa que o equipamento deverá recepcionar 50 mil passageiros até segunda-feira.

No aeroporto, o dia com maior fluxo deverá ser nesta quarta-feira (14) a partir das 17h, com uma estimativa de 56 mil passageiros, 387 pousos e decolagens, sendo 6 voos extras. Ao todo, serão feitos mais de 2 mil pousos e decolagens, nos quais 26 são voos extras. Com relação ao transporte rodoviário, a previsão para hoje é que 11 mil pessoas deixem Brasília de ônibus, de acordo com a Socicam.

A Inframerica informou que todos os passageiros passarão por inspeção de raio X ao embarcar, e que alguns poderão ser selecionados para revistas aleatórias, conforme prevê a legislação. Por isso, é recomendado chegar com uma hora e meia de antecedência para voos domésticos e duas horas e meia para voos internacionais. A administradora lembra também que a companhia aérea Azul está operando no terminal principal.

No Terminal Rodoviário Interestadual de Brasília, para que o terminal consiga atender o aumento da movimentação nos terminais, foram disponibilizados carros extras que serão usados em caso de demanda maior de passageiros. O passageiro deverá chegar ao terminal, pelo menos, uma hora antes do horário marcado na passagem. Em casos de desistência ou impossibilidade de viajar, a remarcação ou o reembolso da passagem deve ser feito com até três horas de antecedência, diretamente com a empresa de ônibus.