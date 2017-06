Lindbergh: reformas de Temer devem ser suspensas diante de instabilidade política

O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) disse, nesta quarta-feira (14), em pronunciamento na tribuna do Senado, que a instabilidade política do governo de Michel Temer deveria ser suficiente para que a votação das reformas trabalhista e previdenciária fosse suspensa no Congresso.

Além de criticar as propostas, o senador disse que o país está na iminência de assistir à denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Temer que será apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Lindbergh disse não acreditar que Temer tenha votos na Câmara para evitar abertura de processo

"Uma denúncia que fala sobre organização criminosa, corrupção passiva. E a Câmara dos Deputados vai ter que autorizar a abertura do processo contra o presidente da República. O Brasil vai parar. Primeiro, eu não tenho certeza de que o Temer consiga ter os 172 votos. Não é fácil, porque o deputado sabe que vai ter um prejuízo político grande na sua base eleitoral, porque menos de 3% dos brasileiros apoiam o presidente. É a maior rejeição da história, que vai aumentar ainda depois da denúncia", avaliou Lindbergh.

Para Lindbergh, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista vão prejudicar principalmente os trabalhadores mais pobres. Ele voltou a denunciar a anistia de R$ 10 bilhões da dívida previdenciária para latifundiários, além de R$ 24 bilhões para o "megarrefis", que favorece grandes bancos e grandes empresas.

"Com essas duas reformas, nós estamos tirando dinheiro das mãos dos pobres e isso vai ter um impacto violentíssimo na economia brasileira. E acho, sinceramente, que nós tínhamos que parar a tramitação dessas reformas. Não vai haver clima — um presidente denunciado — para que continuemos votando reforma trabalhista, reforma da Previdência, para tentar passar um ar de normalidade que não existe. Nós estamos caminhando para um grande impasse político", ressaltou o petista.

Com Agência Senado