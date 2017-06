Corpus Christi: 1,9 milhão de veículos deixarão São Paulo no feriado

Aproximadamente 1,9 milhão de veículos devem deixar a Região Metropolitana de São Paulo no fim de semana prolongado do feriado de Corpus Christi, segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). O horário de maior movimento na saída será entre 12h e 22h de hoje (14) e entre 7h e 15h de amanhã (15).

A maior parte dos viajantes paulistanos tem como destino o interior do estado. A previsão é que 800 mil veículos passem pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes entre hoje e domingo. O tráfego será mais intenso hoje entre 15h e 20h e, na quinta-feira, o movimento se intensifica entre 8h e 13h. No retorno, o período de maior fluxo será entre 12h e 22h de domingo.

O Sistema Castello Branco-Raposo Tavares deve receber 600 mil veículos durante o fim de semana prolongado. A concessionária ViaOeste espera aumento no tráfego a partir das 11h de hoje, com maior movimento até as 23h. Na quinta-feira, o tráfego será intenso entre 10h e 16h. Para o retorno à capital, no domingo, a previsão é de fluxo intenso das 11h às 22h.

O Sistema Castello Branco-Raposo Tavares deve receber 600 mil veículos

Outra opção, o RodoAnel, que interliga a capital à Anhanguera, Bandeirantes, Raposo Tavares e Castello Branco, estima que cerca de 1 milhão de veículos utilizem o trecho oeste da via. O período de maior movimento hoje será entre 15h e 21h.

Litoral

Quem optou pelo descanso no litoral sul paulista vai enfrentar trânsito de 185 a 260 mil veículos no Sistema Anchieta-Imigrantes entre hoje e domingo. O pico do fluxo de veículos no sentido litoral é aguardado para amanhã (15) das 11h até as 13h. Os veículos que seguem em direção ao litoral podem usar as pistas sul e norte da Rodovia Anchieta e a pista sul da rodovia dos Imigrantes. Na volta do feriado, a subida será feita pelas duas pistas da Imigrantes e pela pista norte da Anchieta.

Como há possibilidade de ocorrência de neblina, a concessionária Ecovias e a Polícia Militar Rodoviária podem implementar a Operação Comboio, em que os veículos são escoltados para andar à velocidade máxima de 40 km/h, como medida de segurança.

Na Rodovia dos Tamoios, que leva ao litoral norte do estado, cerca de 80 mil veículos devem circular durante fim de semana prolongado. Será implantada operação especial hoje às 13h, com a implantação de uma faixa adicional, sinalizada por balizadores, para a pista de descida no trecho de serra. O fluxo de veículos deve ser intenso entre 14h e 20h de hoje e entre 7h e 14h de quinta-feira. Para o retorno do feriado, o pico do trânsito deve ocorrer entre 12h e 22h de domingo.