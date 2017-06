Concessionária da Rodovia Marechal Rondon é multada em R$ 926 mil

Uma operação dos fiscais e técnicos da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) realizada na terça-feira (13) constatou 28 irregularidades no pavimento da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), entre os municípios de Araçatuba e Penápolis, informou a agência. A concessionária ViaRondon foi multada em R$ 926 mil. A maioria dos problemas identificados se refere a trincas e de manutenção no asfalto.

A concessionária deverá fazer os reparos apontados nos prazos previstos no contrato de concessão, que variam de 24 horas a 30 dias, dependendo do problema apontado. Caso não cumpra o prazo, estará sujeita a novas penalidades.

“Essas operações especiais verificam a condição de itens vitais para a garantia de que São Paulo siga liderando o ranking das principais estradas do país. Segundo o último levantamento da Confederação Nacional de Transporte (CNT), São Paulo concentra 19 rodovias entre as 20 melhores do Brasil, sendo que todas elas compõem os 6,9 km da malha do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado”, disse, em nota, a Artesp.

Pente-fino

A ViaRondon é responsável pela administração, manutenção e operação de 313,13 quilômetros (km) da Rodovia Marechal Rondon. O trecho fiscalizado pela Artesp totaliza cerca de 96 km de pistas, considerando os dois sentidos da rodovia.

Em maio, o mesmo tipo de operação havia constatado outras 69 irregularidades no trecho entre Bauru e Cafelândia. Na ocasião, a concessionária foi notificada a realizar os reparos nos prazos contratuais sob pena de ser multada em até R$ 2 milhões e todos os locais apontados passaram por manutenção no período previsto.

A ViaRondon respondeu, em nota, que as ações de fiscalização da Artesp seguem dentro da regularidade e responsabilidades que regem seu contrato de concessão. A concessionária acrescentou que “trabalha, preventivamente e regularmente, na conservação e manutenção da rodovia e que continua seus trabalhos a fim de cumprir os prazos estabelecidos pela agência reguladora”.