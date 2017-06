Temer mobiliza esforços para assegurar apoio da Câmara

Garantido o apoio do PSDB, os esforços agora são para manter a base aliada afinada com o governo, caso a iminente denúncia do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra Michel Temer seja aceita pelo ministro do STF Edson Fachin e enviada para avaliação dos parlamentares na Câmara dos Deputados. A base governista na Casa já estaria até articulando nomes entre aliados para relatar o pedido de instauração de eventual processo na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O nome mas cotado para relatar na comissão seria o de Alceu Moreira (PMDB-RS), o relator da reforma da Previdência na CCJ que apresentou seu parecer um dia após o governo enviar proposta. O peemedebista tem se mobilizado também para evitar o avanço da PEC das Eleições Diretas na Casa.

Aliados estariam levantando a opinião de membros da CCJ em relação a uma eventual denúncia contra Michel Temer. Parlamentares com direcionamento indesejado seriam substituídos, o que não teria sido necessário até então, segundo o Estado de S. Paulo.

Governo deve anunciar regulamentação do refinanciamento da dívidas dos Estados

De acordo com o vice-líder da bancada do PMDB na Câmara, Carlos Marun (MS), a base governista tem entre 300 e 350 votos para barrar uma possível denúncia contra Temer. “Ela [denúncia contra Temer] vindo, obviamente que nós vamos tentar liquidar essa questão com a maior brevidade possível", garantiu o peemedebista.

Quando o presidente da Câmara é notificado sobre a denúncia, o pedido é despachado à CCJ, que tem o prazo de sessões ordinárias para se manifestar. O relator tem até cinco sessões para apresentar o parecer, e o relatório entra a pauta do plenário quando chega à Mesa Diretora. Uma votação em plenário seria nominal. O relatório precisaria então de dois terços dos votos.

Dívida dos estados e jantar com governadores

O governo também corre com sua agenda. O peemedebista deve anunciar em jantar com governadores nesta terça-feira (13), no Palácio da Alvorada, a regulamentação do refinanciamento de R$ 59,5 bilhões em dívidas dos Estados com BNDES, cuja autorização foi aprovada no fim do ano passado, de acordo com informações do Estadão.

Temer também deve comunicar a retomada da venda de créditos de dívidas parceladas por contribuintes pelo setor público, a "securitização", que também beneficiaria os estados.

Além de governadores, o jantar deve contar com a presença do presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE).

