PF detém acusados de planejar resgate de líder de contrabandistas de armas

A Polícia Federal (PF) deteve nesta terça-feira (13), em Campo Grande (MS), três homens com idades entre 21 e 23 anos e uma mulher de 25 anos acusados de integrar uma quadrilha especializada no contrabando de armas do Paraguai e que planejava resgatar o líder do grupo, que já estava preso na capital sul-mato-grossense.

Segundo o delegado federal Caio Martins, responsável por coordenar a Operação Cerberus, com a quadrilha foram apreendidas muitas armas, algumas de uso restrito, além de munições, coletes à prova de bala e veículos.

Ainda de acordo com o delegado, o “grande poderio bélico” seria empregado em um ousado plano de tentar resgatar o líder da quadrilha, Tiago Vinícius Vieira, 31 anos, quando ele deixasse a cela onde cumpre pena, no Estabelecimento Penal de Segurança Máxima de Campo Grande, para ser levado, com escolta policial, para uma consulta médica, no próximo dia 19.

Esta seria a segunda tentativa de fuga de Vieira. Em março, quando ainda estava detido no Presídio de Segurança Média de Três Lagoas (MS), policiais encontraram em sua cela uma pistola calibre 380, o que motivou sua transferência para a unidade de segurança máxima de Campo Grande.

Uma vez na capital, Vieira passou a contar com o apoio de sua namorada e dos três comparsas presos hoje para contrabandear armas de fogo do Paraguai para a Região Sudeste.

Segundo o delegado Caio Martins, o plano de resgate do grupo previa a rendição e o possível assassinato dos agentes penitenciários que estivessem escoltando Vieira para a consulta médica.

Os investigados deverão responder pelos crimes de organização criminosa, posse e comércio ilegal de armas de fogo de uso restrito e tentativa de fuga de pessoa presa. Somadas, as penas podem chegar a 28 anos de prisão para cada investigado que for condenado. Após serem ouvidos na Superintendência da PF em Campo Grande, o grupo será colocado à disposição da Justiça estadual.

O nome da operação, Cerberus, aludi ao cão de múltiplas cabeças que, na mitologia grega, era responsável por impedir a fuga das almas de criminosos que tentavam escapar do inferno.