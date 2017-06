Eunício diz que aguarda decisão do STF sobre afastamento de Aécio do Senado

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), alegou que aguarda uma nova manifestação do STF sobre a forma como a Casa Legislativa deve cumprir a decisão da Justiça de afastar o tucano Aécio Neves do mandato. O Senado ignora a decisão do Supremo há mais de 20 dias, e o nome de Aécio ainda consta no painel de votação e na lista de parlamentares em exercício.

"Desde quando cheguei no Senado tínhamos duas liminares pendentes a serem cumpridas, imediatamente determinei cumprimento das liminares. A decisão do Fachin foi liminarmente cumprida por esta presidência", alega Eunício, negando o descumprimento da ordem do STF.

Para o presidente do Senado, cabe ao ministro relator da Lava Jato, Edson Fachin, determinar a forma do afastamento. O peemedebista reforçou ainda que o que cabia a ele era notificar Aécio, o que foi feito. Desde então, Aécio não comparece a votações.

Eunício nega descumprimento de decisão do STF, mas nome de Aécio continua no painel da Casa

Enquanto o Senado argumenta que não existe previsão no regimento nem na Constituição para afastar um parlamentar, o STF entende que a assinatura de Eunício como conhecimento da decisão de Fachin seria suficiente para cumprir a decisão judicial.

Fachin negou pedido de prisão de Aécio feito pela Procuradoria-Geral da República, mas determinou seu afastamento do cargo. O procurador-geral, Rodrigo Janot, recorreu da decisão. O procurador Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Lava-Jato em Curitiba, também se manifestou nas redes sociais, destacando que se o Senado continuar a descumprir a ordem do STF, a solução é prender o parlamentar.

>> Aldo Fornazieri afirma que só resta ao STF prender Aécio Neves

>> "A história nos impôs a incoerência", diz presidente do PSDB, Tasso Jereissati

>> Cármen Lúcia diz que não 'há o que questionar' após Temer negar espionagem

>> Aécio afirma que prisão dele seria “aberração”

>> Em gravação, Perrella cita a Aécio episódio de helicóptero com cocaína

>> Áudio mostra Aécio dando bronca em Perrella por declaração "escrota"