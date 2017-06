Comissão especial da Câmara debate projeto da Escola sem Partido

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa o projeto de lei da Escola sem Partido realiza uma audiência pública nesta terça-feira (13) a pedido do deputado Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ). O projeto, do deputado Erivelton Santana (PEN-BA), altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB - 9.394/96), para supostamente obrigar as escolas a respeitar as convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis.

Para o texto, os valores de ordem familiar têm precedência sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa.

Foram convidados o estudante de Letras da Universidade de Brasília (UnB) Hiago Tadeu Alves Rabelo; e a presidente do Instituto Resgata Brasil, Beatriz Kicis Torrents de Sordi.

Da 'Agência Câmara Notícias'