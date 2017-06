'Bloomberg': Temer enfrenta acusações da justiça mas mantém aliados

Matéria publicada nesta terça-feira (13) pela Bloomberg conta que o principal aliado do governo brasileiro no Congresso pretende manter seu apoio ao presidente Michel Temer, apesar das acusações de corrupção passiva, tentativa de obstrução da ação da justiça e organização criminosa.

Bloomberg acrescenta que o senador José Serra, ex-ministro das Relações Exteriores do governo de Temer, disse que o Partido Brasileiro de Democracia Social não desistirá dos cargos do gabinete e permanecerá comprometido com as reformas em curso no Congresso, em comentários aos repórteres em Brasília na noite de segunda-feira.

O noticiário afirma que o PSDB desempenha um papel fundamental na agenda de reformas de Temer amigáveis ao mercado. Quatro ministros pertencem ao partido, e seus votos em ambas as câmaras do Congresso são essenciais para a administração. Mas o apoio do partido está em dúvida desde que surgiram denúncias explosivas contra o presidente no mês passado. Os investidores estão observando atentamente a decisão do partido como um sinal de que Temer pode reunir votos suficientes para promover reformas cruciais nas pensões.

"O PSDB não vai fazer nenhum movimento no momento para deixar o governo", disse Serra.

Anteriormente, os líderes do partido haviam indicado que seu apoio dependeria de um resultado positivo para Temer no tribunal eleitoral superior do Brasil, conhecido como TSE. Na sexta-feira (9), o tribunal absolveu Temer do financiamento de campanhas ilegais na eleição de 2014. Mas o presidente ainda enfrenta inúmeros pedidos de impeachment, uma investigação no Supremo Tribunal e níveis de popularidade baixíssimos.

Serra disse que alguns membros do PSDB pediram para se retirar, mas continuariam a apoiar o programa de reforma. O chefe interino do PSDB, Tasso Jereissati, disse após a reunião que o partido permitiria que seus deputados votassem livremente no caso da câmara decidir avançar com possíveis acusações contra Temer e apelar a decisão TSE.

"Nós entendemos que houve corrupção e uso indevido de fundos públicos", disse Jereissati. "Nós não temos que ficar quietos".

