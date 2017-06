Base do governo Temer anuncia obstrução para impedir PEC das Diretas

O deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA) anunciou que a base do governo vai se valer do chamado "kit obstrução" para impedir a votação da PEC das Diretas (PEC 227/16), que prevê eleições diretas para presidente e vice-presidente da República em caso de vacância a qualquer tempo, exceto nos seis últimos meses do mandato.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) se reúne nesta terça-feira (13) para discutir a admissibilidade da PEC das Diretas.

A reunião foi agendada pelo presidente da CCJ, deputado Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), após partidos de oposição anunciarem que continuariam obstruindo as votações na CCJ para pressionar pela inclusão da PEC na pauta. O processo de obstrução já se estendia por três semanas.

Relator na CCJ, o deputado Esperidião Amin (PP-SC) apresentou voto pela admissibilidade da PEC. Para o relator, a proposta não ofende quaisquer das cláusulas pétreas da Constituição. "A matéria não ofende o núcleo imodificável da Constituição. Ao contrário, prestigia um dos princípios basilares do Estado democrático de direito, qual seja, o da soberania popular."

O primeiro item do chamado "Kit obstrucão" pretende a votação nominal do requerimento de inversão de pauta. Na prática, como a PEC é o único item da pauta, o requerimento pretende apenas prolongar o início dos debates.

José Carlos Aleluia alega que o constituinte foi sábio ao decidir por eleições indiretas nos dois últimos anos do mandato e que não há motivo para alterar essas regras. "Não se pode fazer uma eleição em 30 dias, caso as vacâncias ocorressem no último mês do mandato, por exemplo", destacou.

Para Aleluia, o que existe é um trabalho das minorias para criar uma instabilidade e um clima de diretas já. "Estão querendo reeditar a Emenda Dante de Oliveira (que previa eleições diretas à época do governo militar), mas agora a época é outra."

A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) criticou a ação. "Governo Temer com medo do povo manobra contra PEC das Diretas na CCJ. Até quando vão sustentar o barco à deriva?", escreveu em rede social. "Tem efeitos a sustentação tucana e do DEM ao Governo Temer. Movimentam a obstrução contra a CCJ debater e votar Diretas", completou.

