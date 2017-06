Acidente com ônibus deixou 27 vítimas leves em Guarulhos

O número de feridos no acidente entre um ônibus e um micro-ônibus na manhã de hoje (13) foi atualizado de 18 para 27, segundo a prefeitura de Guarulhos. O Corpo de Bombeiros informou que todas as vítimas sofreram ferimentos leves.

De acordo com a prefeitura, a vistoria e a documentação dos coletivos envolvidos no acidente estavam em situação regular. A batida foi entre um ônibus da Empresa Campo dos Ouros, que fazia a linha 731, do Terminal Pimentas à Praça da Saudade, e um micro-ônibus permissionado, da linha 789, da Cidade Satélite de Cumbica até o Terminal Pimentas.

O acidente ocorreu às 6h, na Rua Venâncio Aires, número 100, na cidade de Guarulhos. As vítimas foram levadas para o Hospital Pimentas Bonsucesso, onde um ferido teve trauma no tornozelo, outro feriu o tórax e um terceiro teve ferimento no nariz, fez sutura e recebeu alta.

No Pronto Atendimento Maria Dirce, cinco pacientes chegaram com escoriações leves e receberam alta. O Hospital Geral de Guarulhos recebeu seis pacientes com traumas leves, que estão em observação e sem risco. O restante dos feridos foi levado para os hospitais Tide Setubal e Ermelino Matarazzo.