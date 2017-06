PSDB se reúne para decidir se desembarca ou não do governo Temer

A executiva nacional do PSDB se reúne nesta segunda-feira (12), às 17 horas, para decidir se o partido desembarca ou não do governo. Os tucanos estão divididos: metade defende o rompimento com o Palácio do Planalto, enquanto que a outra metade apoia a manutenção da aliança. O senador afastado Aécio Neves seria um dos que apoiam a permanência do partido com o governo.

A forte pressão e as denúncias que atingem o governo e até o próprio presidente da República, Michel Temer, tem alimentado os argumentos dos que defendem o rompimento. O análise é de que o partido ficaria com a imagem prejudicada se mantivesse a aliança enquanto o PMDB segue sendo bombardeado por acusações.

Por outro lado, boa parte dos tucanos defendem a aliança sob o argumento de que o governo precisa se manter forte para aprovar as reformas e dar prosseguimento à recuperação econômica.

Michel Temer e Aécio Neves: Tucanos se reúnem para decidir se mantêm a aliança

Enquanto isso, cresce a expectativa em torno das novas acusações que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, deve apresentar contra Temer. Na última semana, o presidente devolveu as perguntas feitas pela Polícia Federal sem respostas, enquanto capitalizava a absolvição da chapa Dilma-Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).