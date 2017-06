PF acha 'relato de pagamentos a políticos' extra Lava Jato, diz jornal

A Polícia Federal teria encontrado ‘um relato de diversos pagamentos a políticos’ na casa do executivo Dilson de Cerqueira Paiva, ex-diretor administrativo da OAS. De acordo com informações de Fausto Macedo no Estadão, as anotações foram encaminhadas à Corregedoria Regional de Polícia Federal, da Superintendência do Paraná em 26 de maio.

"Senhor(a), tendo em vista o encontro de provas fortuitas durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Dilson de Paiva de Cerqueira Paiva Filho informo que foi encontrado um relato de diversos pagamentos a políticos fatos que não se relacionam com as investigações do Grupo de Trabalho Lava Jato. Encaminho a Vossa Senhoria a Informação 070/2017 para providências”, diz o delegado da PF Ivan Ziolkowski, de acordo com o jornal paulista.

ilson Paiva foi alvo de mandado de condução coercitiva e de busca e apreensão em abril do ano passado, na 28ª fase da Lava Jato, batizada de Operação Vitória de Pirro.

