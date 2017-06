Número de empregos formais fica estável no estado de São Paulo

O número de empregos formais no estado de São Paulo ficou estável no 1º trimestre de 2017 com a geração de 11.309 postos de trabalho, resultado de 1.133.234 admissões e 1.121.925 desligamentos, de acordo com estudo elaborado pela Fundação Seade, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Previdência Social.

Segundo os dados, com essa movimentação, o número de empregos formais no estado chegou a 11.938.009 no final do primeiro trimestre de 2017, 0,1% superior àquele registrado no trimestre anterior. Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, o estoque de empregos diminuiu 2,5%, com a eliminação de 308.461 postos de trabalho.

Região metropolitana

Os dados mostram que na região metropolitana de São Paulo, que detém 52,8% do total dos empregos formais do estado –, o nível de emprego caiu em 17.251 postos de trabalho, com 572.565 admissões e 589.816 desligamentos.

No final do primeiro trimestre de 2017 os empregos formais na região somaram 6.305.034, 0,3% inferior ao registrado no trimestre anterior. Na comparação com o 1º trimestre de 2016, houve retração de 2,8%, devido à eliminação de 179.751 postos de trabalho.