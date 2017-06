Lula tem 43% das intenções de voto na Bahia, diz Paraná Pesquisas

O instituto Paraná Pesquisas fez uma levantamento no Estado da Bahia, sobre as eleições presidenciais de 2018, que aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da corrida ao Palácio do Planalto.

Na pesquisa estimulada, foi questionado em quem as pessoas votariam se as eleições fossem hoje. Lula registrou 42,7% das intenções de voto, seguido de Jair Bolsonaro, com 12,8%. Em seguida, a maior parcela ficou com "nenhum" dos candidatos, com 11,5%.

Ciro Gomes registrou 8,4%; Marina Silva, 7,9%; Joaquim Barbosa, 6,4%; João Doria, 5,1%. Michel Temer e Ronaldo Caiado registraram 0,8% e 0,5%, respectivamente, atrás do percentual dos que não sabem em quem votar, 3,9%.

No cenário substituindo Doria pelo governador Geraldo Alckmin, Lula mantém a liderança com 42,7%, e Alckmin aparece em sexto, com 4,3%.

O instituto também questionou aos entrevistados sobre o governo de Michel Temer. Entre eles, 8,2% aprovam a administração; e 77,5% acham a administração ruim ou péssima.

A pesquisa utilizou uma amostra de 1.510 eleitores, e foi estratificada segundo sexo, faixa etária, grau de escolaridade, nível econômico e posição geográfica.

O levantamento de dados foi feito por entrevistas pessoais, com eleitores com 16 anos ou mais em 70 municípios, entre 31 de maio e 4 de junho.

De acordo com o diretor do instituto de pesquisas, Murilo Hidalgo Lopes de Oliveira, a amostra representativa do Estado da Bahia atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,5% para os resultados gerais.

