Gestão Doria direcionou Ambev para vencer concorrência por Carnaval de São Paulo

A gestão do prefeito de São Paulo, João Doria, teria direcionado a concorrência pelo patrocínio do carnaval de rua de São Paulo para que a agência de eventos Dream Factory, contratada pela Ambev, fosse a vencedora. As informações são da rádio CBN, que teve acesso a documentos e áudios.

De acordo com a reportagem, as duas empresas foram orientadas por integrantes do alto escalão da prefeitura a alterar os itens de uma planilha de serviços, para que a proposta saísse vitoriosa. O MP abriu investigação sobre o caso no dia 29 de maio.

O patrocinador teve exclusividade para expor a marca nos desfiles dos blocos de rua e para vender bebidas no carnaval da cidade, que neste ano teve um número recorde de participantes.

O edital, publicado na gestão anterior, estabeleceu que sairia vencedora a proposta com maior gasto em itens de interesse público, como segurança, limpeza, banheiros químicos e ambulâncias.

Gestão Doria teria passado por cima da decisão da comissão que escolheu proposta

A proposta da Dream Factory foi escolhida em dezembro porque as outras três concorrentes foram impugnadas. Mas uma delas, a SRCOM, parceira da Heineken, recorreu.

Em janeiro, a Comissão Avaliadora da Secretaria de Cultura decidiu recolocar a proposta da SRCOM na disputa, com o aval do secretário de Negócios Jurídicos da prefeitura, Anderson Pomini.

O valor da proposta da Dream Factory foi de R$ 15 milhões. A da SRCOM, de R$ 8,5 milhões. Após um pente-fino, a comissão avaliadora viu que na proposta da Dream Factory apenas R$ 2,6 milhões eram itens de interesse público. Na da SRCOM, esses itens somavam o dobro, R$ 5,1 milhões.

A comissão avaliadora, órgão legalmente responsável pela escolha, decidiu que proposta da Heineken era a melhor, mas a gestão Doria teria passado por cima da decisão.

A reportagem da CBN obteve um áudio de uma reunião entre funcionários da Secretaria de Cultura, entre eles a chefe de gabinete do secretário, e dois diretores da Dream Factory.

Nela, os representantes da empresa e a chefe de gabinete narram outra reunião na prefeitura em que o vice-prefeito Bruno Covas orienta os integrantes da Ambev e da Dream Factory a alterar os itens da planilha da proposta para justificar os 15 milhões e, assim, vencer a concorrente. Participaram desta reunião o secretário de Governo, Julio Semeghini, e o da Cultura, André Sturm.

O encontro aconteceu em 17 de fevereiro, véspera do pré-carnaval. Doria estava em Dubai, em viagem oficial. O áudio mostra que empresa e gestão ainda discutiam os valores da proposta 20 dias depois da escolha ter sido homologada.

Os integrantes da Dream Factory também reclamam que, àquela altura, não poderiam inflar os valores como, segundo eles, Sturm estava pedindo.

