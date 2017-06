Fuga de 48 detentos no Pará deixa dois mortos

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe) confirmou a fuga de 48 presos do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará I (CRPP I), localizado no Complexo Penitenciário de Santa Izabel, na madrugada de domingo (11). A fuga ocorreu por volta das 5h da manhã e, segundo Diretoria de Administração Penitenciária da Susipe, os presos estavam armados e receberam ajuda de fora do complexo. Dois deles morreram na tentativa de fuga.

“Por volta das 5h da manhã, agentes prisionais de plantão perceberam uma movimentação suspeita nos pavilhões 4 e 5 do centro de detenção e acionaram a guarda do Batalhão de Policiamento Penitenciário. Diego Ferreira Mendes e Almir Souza da Silva morreram no confronto durante a tentativa de fuga”, informou a Susipe, em nota.

A fuga aconteceu após os presos serrarem as barras das grades das celas. Em seguida, alcançaram o solário do CRPPI. De lá, usaram uma corda artesanal para pularem o muro em direção à mata. Nenhum preso foi recapturado ainda. Na varredura, a polícia encontrou cápsulas de dois tipos de pistolas.

A Susipe informou que abrirá uma sindicância investigativa para apurar a fuga e a entrada das armas no presídio. O banho de sol foi suspenso em três pavilhões, o 3A, 4C e 5D, como medida disciplinar. O CRPP I abriga 1.059 detentos, mas a capacidade é para 739.

A superintendência pede para que aqueles que tiverem informações sobre os fugitivos entrem em contato para fazer uma denúncia anônima. “Quem tiver qualquer informação sobre os fugitivos pode fazer uma denúncia anônima pelo 181, ou pelo WhatsApp da Susipe no: (91) 98814-1218. O sigilo é garantido”, disse.