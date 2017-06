'Financial Times': Greenpeace diz que meio ambiente é refém da crise política do Brasil 

Matéria publicada nesta segunda-feira (12) pelo Financial Times analisa situação do presidente Michel Temer diante da questão da Amazônia.

O diário financeiro avalia que ele deve decidir se deseja ou não assinar um projeto de lei que liberaria uma grande parte da Amazônia para a agricultura, enquanto ativistas brasileiros advertem que os compromissos ambientais do país poderiam ser sacrificados pelas demandas alimentadas por sua crise política.

Times afirma que Temer, que apoia o acordo climático de Paris, tem até o final do mês para assinar ou vetar um projeto de lei aprovado pelo Senado no mês passado, que permite que a terra seja cultivada redesenhando as fronteiras da floresta e do parque nacional Jamanxim da Amazônia e da Floresta Atlântica do parque nacional de São Joaquim.

A pressão aumentou para Temer desde que um escândalo veio á tona no mês passado, através de um áudio gravado pelo ex-presidente da JBS. O apoio dos legisladores do poderoso bloco ruralista, o grande grupo de fazendeiros com mais de 200 lugares no Congresso, pode ser a chave para sua sobrevivência política diante de pedidos crescentes de demissão ou impeachment.

"Em uma tentativa de se salvar, Temer fortalecerá bancada ruralista e isso levará a destruição para a Amazônia", afirmou ativista

Assinar um projeto de lei para remover o status da área protegida por quase 600.000 hectares de terra pode impulsionar o apoio de Temer no congresso, disse Marcio Astrini, diretor de políticas públicas do Greenpeace Brasil.

"A crise política está abrindo um grande espaço para que os ruralistas aproveitem a situação - da fragilidade do presidente, para aprovar projetos que nunca conseguiram passar".

Temer ratificou o acordo climático de Paris, comprometendo-se a reduzir as emissões em 43% até 2030 em relação aos níveis de 2005. O governo brasileiro disse que "recebeu com profunda preocupação e desapontamento" a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de retirar os EUA do tratado de Paris, acrescenta o FT.

Temer recentemente disse aos jornalistas estrangeiros que ainda não havia examinado as medidas da Amazônia, por isso não decidiu se exercia o veto presidencial. Mas o apoio de seu governo ao acordo de Paris mostrou que "nossa tendência é proteger o meio ambiente".

O Brasil sofreu sua pior recessão registada. É um dos principais produtores mundiais de açúcar e soja, e este mês relatou seu primeiro crescimento trimestral após oito trimestres de contração, ajudados por uma safra recorde de soja.

Exortando o Sr. Temer a não assinar o projeto de lei, a Coalizão Brasileira sobre Florestas Climáticas e Agricultura, uma aliança de grupos empresariais e ambientais, disse que as medidas ameaçaram "prejudicar a imagem do país e seu agronegócio".

Temer disse na semana passada que não havia espaço "para o crescimento sem sustentabilidade".

Ricardo Trípoli, legislador ecologista do partido do PSDB, parte da coalizão de Temer no congresso, chamou as medidas de "horríveis". "Eu avisei os ruralistas: se você cortar as florestas hoje, não terá água para suas terras amanhã".

