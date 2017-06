Coordenador da Lava Jato, Dallagnol defende prisão de Aécio Neves

Coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato, o procurador da República Deltan Dallagnol defendeu, nesta segunda-feira (12), a prisão do senador Aécio Neves (PSDB-MG) por possível descumprimento judicial, ao não se afastar do mandato, conforme determinou o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"O afastamento objetiva proteger a sociedade. Desobedecido, a solução é prender Aécio, conforme pediu o PGR [Rodrigo] Janot", escreveu Dallagnol, em sua conta no Twitter.

"Desobedecido [o afastamento do mandato], a solução é prender Aécio", disse Dallagnol

Nesta segunda-feira (12), o jornal Folha de S.Paulo realizou um levantamento mostrando que o nome do tucano continua aparecendo no painel de votação e também consta na lista dos senadores em exercício, e seu gabinete segue em funcionamento.

Horas depois, o Senado, por meio de sua assessoria de imprensa, se justificou, alegando que a decisão do ministro Fachin não explica a forma de cumprimento da medida. “Nem a Constituição Federal nem o Regimento da Casa preveem a figura do ‘afastamento do mandato de senador’ por decisão judicial”, diz a nota.

Em entrevista ao Jornal do Brasil, o cientista político Aldo Fornazieri afirmou que só resta ao Supremo, diante do descumprimento, determinar a prisão de Aécio Neves.

>> STF deveria prender Aécio Neves, diz Aldo Fornazieri

Recentemente, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, defendeu, por mais de uma vez em pedido ao STF, a prisão do senador do PSDB.