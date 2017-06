'Clarín': No Brasil, adolescente foi tatuado na testa após tentativa de roubo a bicicleta

O jornal argentino Clarín noticiou o episódio que aconteceu em São Paulo no sábado, quando dois homens foram presos por ter tatuado à força a testa de um jovem com a frase "Eu sou ladrão e vacilão".

Segundo a reportagem os dois detidos, um tatuador e um pedreiro, e confessaram o crime de tortura. De acordo com as informações passadas pela polícia, os dois homens cometeram o crime após o adolescente, de 17 anos, tentar roubar uma bicicleta.

Clarín destaca que a tortura ao jovem foi filmada com um telefone celular e divulgada através de redes sociais. A família do adolescente foi à polícia depois de reconhecer as imagens. Aparentemente, o rapaz é viciado em drogas e estava desaparecido desde 31 de Maio.

