'Bloomberg': Temer corre contra crise enquanto aliados observam status quo

Matéria publicada nesta segunda-feira (12) pela Bloomberg diz que três semanas depois de um explosivo escândalo de corrupção abalar a maior nação latino-americana, o presidente do Brasil, Michel Temer, parece estar preparado para se manter no poder, embora sua base política esteja severamente esgotada.

A ameaça mais recente para Temer chegou na sexta-feira a noite, quando o tribunal eleitoral o absolveu pelo financiamento ilegal da campanha eleitoral de 2014. Um veredicto de culpado o forçaria a se demitir-se, jogando o Brasil em uma desordem ainda maior, avalia a Bloomberg.

Após um primeiro período, os mercados permaneceram relativamente estáveis durante a última crise, já que os investidores esforçam-se para observar se Temer está preocupado mesmo em passar as reformas no Congresso durante este ano. Mesmo depois de novas alegações contra o governo de Temer, o real ganhou 0,55 por cento na negociação da segunda-feira, afirma o noticiário.

"Parece que ele vai sobreviver, mas ele nunca conseguirá recuperar completamente a base política que ele teve", disse Thomaz Favaro, diretor associado do Brasil e do Cone Sul na consultoria de Controles de Riscos. "Ele terá que reduzir sua agenda de reformas".

Muitos dos aliados de Temer, enfraquecidos por alegações de corrupção e relutantes em desestabilizar o stablishment político já mal sucedido do Brasil, agora são menos propensos a abandonar o presidente. O maior parceiro da coalizão, o partido do PSDB, agendou uma reunião para segunda-feira (12), na qual se espera que discuta o apoio às medidas econômicas do governo e decida se deve manter seus cargos no gabinete.

"Eu sou a favor de não sair", disse o vice-líder do PSDB na câmara, "Luiz Carlos Hauly." Não ajuda muito sair agora e deixar para trás 14 milhões de desempregados ".

Os assessores de Temer acreditam que ele já tem votos suficientes para impedir um possível processo de impeachment ou uma acusação pelo Supremo Tribunal se o procurador-geral apresentar acusações contra ele, de acordo com um membro do gabinete que acompanha os votos do governo no Congresso. Por lei, é necessária uma maioria de dois terços na Câmara dos Deputados para iniciar os processos de impeachment ou para o Supremo Tribunal de Justiça julgar o presidente em exercício, explica o texto da Bloomberg.

No sábado explodiu a bomba sobre Temer ter ordenado que o serviço de inteligência do país investigasse a vida do juiz da Suprema Corte, Edson Fachin, que é responsável pela investigação de corrupção em andamento chamada Lava Jato.

Embora Temer tenha negado rapidamente o relatório, a juíza da Suprema Corte, Carmen Lucia Rocha, emitiu uma declaração pedindo uma investigação minuciosa e comparando a alegada prática com as ditaduras.

Status quo

Há muitas outras razões pelas quais os legisladores que enfrentam eleições no próximo ano querem abandonar o advogado constitucional de 76 anos. Além do seu programa de austeridade altamente impopular, o índice de aprovação do presidente paira em um único dígito e ele agora foi varrido para um épico escândalo de corrupção que já colocou na cadeia dezenas de executivos e políticos.

No entanto, muitos preferem o status quo devido à falta de consenso sobre uma substituição de Temer, a incerteza sobre o que um recém-chegado pode significar para a recuperação econômica e o medo de retaliação contra desertores.

Os assessores de Temer ameaçaram retirar o apoio aos membros do PSDB nas eleições do próximo ano se o abandonarem, de acordo com um assessor presidencial que pediu para não ser nomeado porque as palestras não eram públicas, afirmou a Bloomberg. Outros aliados são intimidados pela perspectiva de desafiar o partido do presidente, conhecido como PMDB, e o maior do país.

Vladimir Caramaschi, estrategista-chefe da CA Indosuez, disse que qualquer alívio nos mercados em reação à decisão do tribunal eleitoral de sexta-feira "não será duradouro" devido a uma série de ameaças que o governo ainda enfrenta.

"O pessimismo é elevado entre os investidores", disse Renato Nobile, CEO da Bullmark Financial Group.

