Após absolvição de Temer pelo TSE, agora presidente enfrenta Janot

A semana no turbulento cenário político começa com a expectativa de que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, possa, como parte da denúncia que prepara contra o presidente, ligar Michel Temer ao recebimento da mala com R$ 500 mil pelo ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR).

Se espera que a denúncia deva ser protocolada nos próximos dias no Supremo Tribunal Federal (STF), juntando os pontos que envolvem o presidente neste e em outros episódios envolvendo o conjunto de provas reunidas sobre a suposta propina acertada com a JBS. Apesar da absolvição da chapa Dilma-Temer pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na última sexta-feira (9), o presidente não deverá ter dias de tranquilidade pela frente.

Na avaliação de investigadores, não é preciso comprovar que Temer recebeu o dinheiro da mala, mas que teve atuação na operação para o seu recebimento por Loures, preso desde o último dia 3. Janot já havia afirmado que Loures é “longa manus” de Temer: “Longa manus” significa executor de ações premeditadas por outro.

Temer tenta recompor a base para dar continuidade ao governo

A Procuradoria vai analisar a intermediação feita por Loures no agendamento da reunião entre Temer e Joesley Batista, dono da JBS. Também deve ser avaliada a orientação do presidente para o empresário tratar com o ex-deputado, o diálogo do acerto da propina, além do flagra da entrega da mala.

A denúncia contra Temer deve ser reforçada também pelo resultado do material apreendido no início da fase pública da operação Patmos e pelo depoimento de Lúcio Bolonha Funaro. para a PF, Funaro afirmou que o ex-ministro da secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, teria o assediado, ligando para a casa da família de Funaro para saber se ele realmente faria delação.

Para investigadores, a confissão de Funaro confirma um dos principais trechos da conversa de Temer com Joesley, no porão do Jaburu. Na conversa, Temer indicou Loures para substituir Geddel com liberdade para tratar de “tudo” com um dos donos da JBS.

Após o relatório do inquérito ser entregue pela Polícia Federal à Procuradoria-Geral da República (PGR), Janot tem cinco dias para oferecer a denúncia, mas pode adiantá-la. Para o plenário do STF transformar Temer em réu, é preciso autorização da Câmara.

Enquanto isso, Temer tenta recompor suas bases, buscando conseguir alguma estabilidade para dar continuidade às reformas trabalhista e da Previdência. Para isso, o presidente precisa do apoio do PSDB. Hoje, o partido tem reunião de sua Executiva para decidir se permanece na base aliada.

Ambos interessados na continuidade do governo do peemedebista, o senador afastado Aécio Neves e o governador de São Paulo Geraldo Alckmin pressionam o partido a ficar no governo.

Apesar da tendência demonstrada na semana passada de um possível afastamento do partido, com a pressão exercida por tucanos da cúpula é possível que o PSDB continue na base governista, dando liberdade aos parlamentares que queiram se posicionar de forma contrária.

Inclusive, os deputados tucanos poderão votar a favor da eventual denúncia de que Temer deve ser alvo, apesar de já existirem articulações para substituir parlamentares do partido que pensem em votar pelo acatamento da denúncia na Comissão de Constituição e Justiça, colegiado responsável por emitir parecer sobre o caso antes dele ser levado para o plenário da Câmara.

Além das manobras para tentar salvar a base, Temer também vem enfrentando problemas no Judiciário. A presidente do STF, a ministra Cármen Lúcia, divulgou uma nota neste sábado (10), demonstrando indignação com a possibilidade de a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) estar investigando o ministro relator da Lava Jato, Luiz Edson Fachin.

Na nota, Cármen Lúcia disse que a possível "devassa" contra o ministro é "própria de ditaduras".

Segundo uma reportagem da revista "Veja", o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Sérgio Etchegoyen, foi acionado por auxiliares de Temer para obter provas de uma viagem de Fachin em um jatinho da JBS.

A Abin, subordinada ao GSI, estaria rastreando, de acordo com a revista, os voos realizados em 2015 pelos aviões registrados em nome do grupo JBS, além de todos os pousos e decolagens na rota Brasília-Curitiba.

Segundo a revista, o objetivo seria constranger o ministro e insinuar que ele só homologou a delação em termos "tão favoráveis" ao dono da JBS porque lhe deve favores. A intenção do governo seria defender que Fachin deixe a relatoria da Lava Jato no STF, de acordo com a revista.

Também neste sábado, Janot se manifestou com veemência sobre a "suposta utilização do aparato estatal para desmerecer um membro da mais alta Corte do país".

Temer não responde às perguntas da PF

O presidente não respondeu às 82 perguntas formuladas pela Polícia Federal no inquérito que o investiga e afirmou que está sendo alvo de "um rol de abusos e agressões" que atingem seus direitos individuais.

Segundo a defesa do peemedebista, algumas perguntas são “verdadeiramente invasivas”, afrontando a intimidade da vida pessoal do presidente. O advogado de Temer pediu inclusive o arquivamento do inquérito. O presidente é suspeito de corrupção passiva, obstrução da Justiça e organização criminosa.

Apesar de ter chegado a cogitar responder às perguntas, a defesa de Temer avaliou que quaisquer respostas poderiam gerar interpretações negativas da Procuradoria-Geral da República (PGR) e fortalecer uma provável denúncia contra o peemedebista.