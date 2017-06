São Paulo registra recorde de frio

A forte massa polar que está sobre o centro-sul do Brasil derrubou as temperaturas no estado de São Paulo neste domingo. Praticamente todo o estado amanheceu com temperaturas abaixo de 10ºC, e muitas cidades tiveram mínimas menores ou iguais a 5ºC.

A capital bateu recorde de frio pelo segundo dia consecutivo. O Instituto Nacional de Meteorologia registrou 8,9ºC na estação do Mirante de Santana, zona norte paulistana. O recorde anterior era de sábado (10), com 10,9ºC. Em outras localidades da cidade e da Grande SP, a temperatura ficou abaixo disso. A base aérea do Campo de Marte, também na zona norte da capital, registrou 07ºC às 07h.

A estação meteorológica da USP, situada próximo ao zoológico, registro 5,6ºC nesta manhã. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da capital, a temperatura caiu para 03ºC na Capela do Socorro, bairro da zona sul da capital. Em Perus e Pirituba, (bairros da zona norte), São Mateus (zona leste), em Mauá e em Santa de Parnaíba (na Grande SP), o CGE registrou 05ºC. O aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, registrou 06ºC apenas.

O interior paulista também esfriou muito na madrugada deste domingo. Essa forte massa seca de origem polar enfraquece nos próximos dias. A partir desta segunda-feira (12) o frio diminui e voltam a ocorrer pancadas de chuva no estado.