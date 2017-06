Risco de geada no Sul e no Sudeste é alto para a noite deste domingo

Uma forte massa de ar polar entrou no Brasil e causou um resfriamento muito acentuado no sábado, 10 de junho . Temperaturas abaixo de zero e geada , até de forte intensidade foram observadas na região Sul. Mas com temperaturas positivas entre 0°C e 5°C é possível afirmar que também geou no sul de Mato Grosso do Sul e na Serra da Mantiqueira, na divisa de São Paulo e como Sul de Minas Gerais, e no Parque Nacional do Itatiaia, região da Serra da Mantiqueira, mas no sul do estado do Rio de Janeiro, no sul do estado do Rio de Janeiro.

Mais geada

Para estas duas últimas regiões, o risco de gear é maior do que no sábado, com temperaturas entre 0°C e 2°C ou até ligeiramente abaixo de zero. O Sul do Brasil ainda deve registrar temperaturas negativas e geada moderada a forte. O risco de gear no norte do Paraná diminui em relação ao sábado.

Entre a noite do sábado, 10, e a madrugada do domingo, 11 de junho, o centro da massa polar, que é a região mais fria, passou sobre parte do Sul e do Sudeste e depois foi para o mar. Assim, a madrugada e o amanhecer do domingo foram muito frios. Outros dois fatores colaboram para que o resfriamento do ar seja intenso: a noite longa e a falta de nebulosidade.