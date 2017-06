“Pressão pela queda de Temer continua”, afirma especialista após absolvição de chapa pelo TSE

Com a absolvição da chapa Dilma-Temer pela maioria dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na última sexta-feira (9), o presidente Michel Temer conseguiu fôlego, e deve tentar dar continuidade às reformas trabalhista e da Previdência, que tramitam no Congresso Nacional. No entanto, para o professor de Ciência Política da Unirio Guilherme Simões Reis, “o tempo joga contra as reformas”. Na visão dele, “pode haver um nível crescente de indisciplina e de dissidência de políticos que não querem se queimar com os seus eleitores”, aprovando os projetos do governo.

Além disso, de acordo com os aliados do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, Temer deve ser acusado nos próximos dias pelo Ministério Público Federal (MPF) de chefiar organização criminosa. O presidente também deve enfrentar dificuldades com os tucanos. O posicionamento do PSDB tem ficado cada vez mais ambíguo. Para o professor, “o rompimento do PSDB com o governo fica só no nível do discurso, já que o partido deseja levar adiante e aprovar os projetos do próprio governo”, afirmou.

"Temer fica enquanto for útil para as reformas", afirma professor

JB - Qual cenário o senhor enxerga para o governo Temer após a absolvição dele pelo TSE? A sobrevida conquistada pelo presidente após o julgamento sinaliza que ele pode levar seu mandato até o final, na sua opinião?

Guilherme Simões Reis - A pressão para ele ser derrubado vai continuar, afinal ainda pairam diversas denúncias contra ele. Eu mesmo não achava a cassação da chapa Dilma-Temer boa opção, pois de certa forma ela limparia o golpe.

JB - O que o senhor quer dizer com isso?

Guilherme Simões Reis - O golpe sofrido pela presidente Dilma Rousseff usou critérios muito frágeis. Seguiu o rito, o STF disse que foi o suficiente, mas no final das contas não houve crime de responsabilidade. Trataram o impeachment como se fosse um voto de desconfiança de parlamentarismo, apesar de estarmos em um regime presidencialista. Isso caracteriza um golpe de estado. Cassar a chapa vencedora das eleições de 2014 devido a irregularidades na campanha, irregularidades estas nada singulares, visto que são procedimentos encontrados em todas os governos, é algo casuístico, assim como o próprio impeachment. Quer dizer, se for entrar com esse rigor, e cassar a chapa por caixa dois, tem que cassar todo mundo. No entanto, o nível de rigor da Justiça é o mesmo exigido em todos os casos? Se fosse, seria ótimo. Eu defenderia a cassação da chapa, mas é casuístico. É óbvio que eu quero ver Michel Temer fora do governo, mas não apoio essa medida, pois seria como limpar o golpe.

JB - O apoio do PSDB tem sido fundamental para a continuidade dos projetos e da própria sobrevivência do governo Temer. No entanto, a popularidade do presidente atinge níveis mais baixos dos que os atingidos no pior momento do governo Dilma. O senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) disse recentemente que o partido vai romper com o governo, mas continuará votando a favor das reformas. Levando em consideração o posicionamento do partido em relação à opinião pública, o PSDB pode sofrer algum custo político para as eleições de 2018, na sua opinião?

Guilherme Simões Reis - O rompimento do PSDB com o governo fica só no nível do discurso, já que ele deseja levar adiante e aprovar os projetos do próprio governo. Eles defendem a mesma política neoliberal defendida pelo partido de Temer. No entanto, eles querem colocar um presidente em 2018. Portanto, eles buscam não associar a imagem do partido a de um presidente que possui um índice enorme de reprovação. A maior dificuldade do PSDB atualmente é a falta de figuras do partido no momento. O [Geraldo] Alckmin não tem força fora de São Paulo, o Aécio [Neves] está afogado em denúncias. É uma postura cínica dos tucanos, mas é um cálculo eleitoral. Mas o quanto o PSDB consegue esconder da população esse apoio velado ao governo?

JB - É possível que o PSDB consiga capitalizar este momento, aprovando indiretamente as reformas que o próprio partido deseja sem sofrer o prejuízo político causado pela aprovação delas?

Guilherme Simões Reis - O PSDB é um partido do mercado, que por sua vez é a favor das reformas. Mas se o mercado considerar que a próxima eleição não vai estar favorável ao partido, ele encontra um outro canal para dar continuidade a essas reformas. Com o [Luiz Inácio] Lula [da Silva], que é o franco favorito, tornado inelegível de alguma forma, podemos ver a ascensão de uma figura não política, que não se apresenta como direita nem esquerda, principalmente se as eleições forem indiretas. Seria uma figura mais tecnocrática. Só que não enxergo essa figura vindo necessariamente do PSDB, pois é um partido muito marcado pelas denúncias e é muito reduzido a São Paulo e estados que fazem parte do seu campo de influência, como o Paraná. O [João] Doria se apresenta como essa figura, mas ele está reduzido ao reduto do partido. Acredito mais na possibilidade de ascensão de uma coalizão de partidos novos e pequenos. Esses partidos que vêm mudando de nome, com seus políticos que não se dizem políticos, e sim empresários ricos que não têm a “necessidade” de roubar. Esses candidatos normalmente defendem políticas conservadoras e pró-mercado. O PSDB não tem força nacional atualmente.

JB - Aliados do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, afirmam que o MPF está focado em construir uma denúncia consistente contra Temer, o acusando de chefe de organização criminosa. O senhor ainda acredita na possibilidade de andamento das reformas levando em consideração a pressão sofrida por Temer?

Guilherme Simões Reis - O tempo joga contra as reformas. Mesmo que vários partidos as apoiem, pode ser que comece a haver um maior nível crescente de indisciplina e dissidência de políticos que não queiram se queimar com os seus eleitores, quanto mais se aproximam as eleições. Isso se houver eleições. Conforme o tempo passa, haverá menos apoio às reformas, principalmente a da Previdência, pois é mais claro o efeito dela para a população. Acho que muitos políticos vão ter medo de ter seu desempenho eleitoral afetado por apoiar essas reformas. Quanto mais demorar essas votações, menor a possibilidade de os deputados votarem a favor. Agora, não faltam motivos para Temer cair. Se houver um consenso majoritário no Congresso que a figura do peemedebista se tornou um obstáculo para seguir as reformas neoliberais, os parlamentares podem optar por uma figura técnica, com imagem de gestor, que não esteja visado e que lidere as mudanças. É só encontrar essa figura.

JB - Quem seria essa figura nova?

Guilherme Simões Reis - Há algumas figuras que podem ter sucesso no caso de uma eleição indireta, como [ex-ministro] Nelson Jobim, que não é tão associado a um partido, apesar de ser do PMDB. E temos o próprio [ministro da Fazenda] Henrique Meirelles, uma figura do mercado, neoliberal. No caso de eleições diretas, o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa já parece fazer alguns movimentos, conversando com o PSB e com a Marina Silva (Rede), por exemplo.

JB - Então o senhor não acredita na permanência de Temer na presidência?

Guilherme Simões Reis - O ponto é: Temer fica enquanto for útil para as reformas, enquanto não as atrapalhar. Portanto, o ideal para as reformas seria outra pessoa logo. Se a existência dele começa a atrasar ainda mais o processo, os atores vão se ajustar. Por isso, digo que o principal revés para as reformas atualmente seriam as eleições diretas. Fora isso, só os protestos em um nível muito forte conseguiriam barrá-las.

* do projeto de estágio do JB