Vestibulinho das Etecs-SP segundo semestre de 2017 será neste domingo 

O Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre de 2017 será neste domingo (11), às 13h30. Fique atento porque os portões serão abertos às 12h30 e fechados às 13h30. Os candidatos devem comparecer aos locais de exame com uma hora de antecedência. Tempo para localizar a sala e, assim, também evitar eventuais imprevistos. A prova terá quatro horas de duração.

Para fazer a prova é preciso levar caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2, borracha, régua. Também é necessário o original de um documento de identificação pessoal.

A prova terá 50 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas. São assuntos relacionados às diferentes áreas do saber (científico, artístico e literário), à comunicação e à expressão, em diversos tipos de linguagem. Abrange conhecimentos comuns do Ensino Fundamental, de 5ª a 8ª série ou do 6º ao 9º ano.

O gabarito oficial da prova será divulgado no mesmo dia da prova, a partir das 18 horas, nos sites www.cps.sp.gov.br e www.vestibulinhoetec.com.br.

Exame – vagas remanescentes

A prova teste para avaliação e certificação de competências para acesso às vagas remanescentes de segundo módulo terá 30 questões de múltipla escolha. Cada uma com cinco alternativas, relacionadas às competências profissionais do primeiro módulo da habilitação escolhida.

O gabarito oficial será divulgado no dia 12 de junho, a partir das 14 horas, nos sites www.cps.sp.gov.br e www.vestibulinhoetec.com.br

Exame – Especialização de nível médio

A prova teste para os cursos de especialização técnica terá 30 questões objetivas. Cada qual com cinco alternativas relacionadas às competências específicas na habilitação técnica da formação do candidato.

O gabarito será divulgado no dia 13 de junho, a partir das 14 horas, no quadro da secretaria escolar da Etec.

Classificação

A lista de convocação para a prova de aptidão para os inscritos nos cursos técnicos de Canto, Dança e Regência será divulgada no dia 3 de julho. O candidato precisa ficar atento nas informações emitidas pela Etec onde o candidato deseja estudar e, também, na internet. No dia 7 de julho será divulgada a lista de classificação geral para quem se inscreveu no primeiro módulo do Ensino Técnico Integrado ao Médio na modalidade EJA, nos demais cursos técnicos (presencial, semipresencial e online) e no processo de avaliação e certificação de competências para acesso às vagas remanescentes do segundo módulo.

Os candidatos que se inscreveram nos cursos de especialização devem conferir a lista de classificação exclusivamente na Etec em que pretendem estudar. As listas de convocação somente serão divulgadas na unidade em que o candidato deseja estudar.

Os convocados devem fazer a matrícula, no horário definido pela unidade de ensino, nos dias relacionados abaixo. Desde que não seja feriado municipal na cidade onde a Etec está localizada:

10 a 12 de julho – 1ª lista de convocação e matrícula;

13, 14 e 17 de julho – 2ª lista de convocação e matrícula;

18 de julho – 3ª lista de convocação e matrícula.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades).