Temperatura abaixo de zero e recorde de frio no fim de semana

O ar frio de origem polar se espalha pelo Brasil no fim de semana de 10 e 11 de junho. A temperatura cai mais em todos os estados da Região Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste e também em Rondônia, no Acre e no sul do Amazonas.

Há possibilidade de recordes de frio em todas as capitais destes estados no sábado e/ou no domingo . O recorde pode ser de madrugada mais fria e/ou de tarde mais fria do ano.

Veja os recordes atuais de menores temperaturas nas capitais brasileiras, pela medição do Instituto Nacional de Meteorologia

Capitais podem atingir recorde de frio

Geada

Agora será a vez do show do gelo da geada. Há risco de geada forte no Sul. Pode gear em áreas de São Paulo, do Sul de Minas e do sul de Mato Grosso do Sul.

Temperaturas negativas voltam ocorrer n este fim de semana no Sul do Brasil e o termômetro do Ranking do Frio vai ser finalmente atualizado novamente. Este termômetro só marca temperatura negativa. Quanto mais frio, mais negativo. A última vez que a temperatura ficou abaixo de zero este ano foi em 30 de abril.