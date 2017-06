Salvo pelo TSE, chances de Temer de concluir o mandato sobem de 40 para 70%

Com a decisão favorável no Tribunal Superior Eleitoral, as chances de Michel Temer de concluir o mandato em 2018 subiram de 40% para 70% na escala da consultoria de risco Eurasia. Diretor da empresa falou em entrevista divulgada pelo jornal Estadão.

De acordo com Christopher Garman, a reação política e social após a delação da JBS, somada à "cautela" dos partidos de esquerda com o caso tornaram o clima da votação mais favorável ao Michel Temer.

Os riscos avaliados em 30% se dão pela expectativa da Procuradoria Geral da República, comandada por Rodrigo Janot, em apresentar denúncia contra o presidente no Supremo Tribunal Federal. Porém, por ter maioria na Câmara, Temer provavelmente vai conseguir sair ileso à denúncia ao menos até a conclusão do mantado.

"O presidente tem amplo acesso ao Congresso, onde fez sua carreira política, e tem também uma base de apoio parlamentar considerável", afirmou Garman citado pelo jornal.

Sputnik