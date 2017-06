Queda na temperatura pode provocar neve no Sul do Brasil

O ar polar entrou com forte intensidade avançou sobre a Região Sul do Brasil causando uma acentuada queda da temperatura. A maioria das áreas da Região amanheceu hoje com temperaturas abaixo de 10°C. Os lugares mais frios, com temperaturas entre 0°C e 6°C foram o oeste dos Estados, o sul do Paraná e a região serrana de Santa Catarina. A menor temperatura no Brasil, nesta sexta-feira foi registrada em Morro da Igreja, que teve temperatura mínima de 2,6°C, pela medição do Instituto Nacional de Meteorologia.

Possibilidade de neve

As nuvens carregadas saíram do Sul do Brasil e praticamente não chove mais nesta sexta-feira. Porém, o ar ainda está muito úmido e por isso muitas nuvens baixas ainda eram observadas pela manhã. Com frio intenso e a umidade elevada há condições para nevar no decorrer da tarde na serra gaúcha e principalmente na serra catarinense. Às 11 horas, o Instituto Nacional de Meteorologia registrava 3,5°C no Morro da Igreja, na cidade de Bom Jardim da Serra. Mas já há relatos de chuva congelada no fim da manhã no sul do Paraná, na serra gaúcha e catarinense.

Tarde gelada

A sensação de frio será muito grande no Sul do Brasil no decorrer da tarde e na noite desta sexta-feira. A tarde será gelada porque além do ar polar intenso que avança sobre a região, muitas áreas terão pouco sol por causa do excesso de nuvens.

Fim de semana de geada

O fim de semana será típico de inverno no Sul, com muito sol, frio e geada ampla.

A tendência é de diminuição da nebulosidade sobre o Sul do Brasil no decorrer da noite desta sexta-feira e especialmente na madrugada deste sábado e com atuação intensa do ar polar. O sábado amanhece gelado e temperaturas abaixo de zero podem ser registradas nas áreas mais elevadas dos três Estados. Nas capitais, pode gear. A geada desta vez atinge até o norte do Paraná e pode ser com moderada intensidade causando algum dano em cafezais plantados em áreas de baixada. A geada pode ser forte em muitas áreas de serra e planalto do Sul do Brasil.

Para o domingo, a previsão também é de frio intenso amanhecer e condições para geada na maioria das áreas dos Estados. Ainda pode gear em parte do norte do Paraná e na Grande Curitiba.