Mídia internacional repercute absolvição de Temer no TSE

Nesta sexta-feira (9) a noite Dilma Rousseff e Michel Temer foram absolvidos da acusação de abuso de poder político e econômico na campanha de 2014 por 4 votos a 3.

Os principais jornais do mundo publicaram matérias sobre o assunto. O norte-americano The New York Times diz que embora o presidente tenha sido absolvido neste julgamento, ainda paira um clima de tensão sob a administração pouco popular de Michel Temer.

Para o diário Washington Post esta foi uma grande "grande vitória" do presidente Michel Temer, já que ele foi absolvido das acusações de violação nas finanças da campanha que, em caso de decisão contrária, poderiam tirá-lo do poder. O jornal observa que o julgamento ocorre em meio a "um crescente escândalo de corrupção" no país e no momento em que o presidente tem "popularidade de um único dígito".

O argentino Clarín considera a decisão do TSE um grande alívio para o presidente brasileiro, mas lembra que ainda existe a possibilidade de impeachment e acusações sérias que podem levar á queda de Michel Temer antes do final de seu mandato.

A BBC aponta que a absolvição no Tribunal Superior Eleitoral traz um alívio jurídico ao governo, mas talvez não político: para analistas, o presidente Michel Temer sai enfraquecido do processo, ainda sob o desgaste da delação da JBS e da investigação em curso pela Procuradoria-Geral da República. A situação tem levado alguns comentaristas políticos a fazerem uma comparação com o governo de José Sarney (1985-90), que assumiu sem a força do voto direto (era vice de Tancredo Neves, presidente eleito que morreu antes de ser empossado) e que terminou com alta rejeição popular, sem ter conseguido levar a cabo uma agenda ampla.

O britânico The Guardian afirmou que o Tribunal absolveu o presidente no processo de financiamento ilegal de campanha que poderia ter retirado ele do cargo. O noticiário destaca que após quatro dias de deliberações, os juízes votaram quatro a três em um caso que muitos consideravam uma forma de Temer permanecer no cargo em meio a um crescente escândalo de corrupção e baixíssima popularidade.

"Não podemos mudar o presidente da República o tempo todo, mesmo que as pessoas desejem", disse o juiz principal do tribunal, Gilmar Mendes.

Mendes, que apoiou o impeachment de Rousseff, disse que o país não deveria esperar que o tribunal resolva a atual crise política, ressaltou o Guardian em seu texto.

O argentino “La Nación”, fala que Temer “se esquivou de um de seus maiores desafios de seu encurralado governo”. Ao noticiar o julgamento, o jornal afirma que o tribunal deu “um respiro extra a Temer, cada vez mais debilitado pelo recentes escândalo de subornos do frigorífico JBS”.