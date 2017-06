Meirelles é chamado de 'golpista' por manifestante em Paris

Em seu último dia de viagem a Paris, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi surpreendido por uma manifestante durante evento no Ministério da Economia e Finanças da França.

"Golpista! Corrupto! Você tem dinheiro na Suíça!", bradou uma brasileira que assistia à palestra do ministro, em um fórum sobre a América Latina, nesta sexta-feira (9).

Ela não parou também por alguns minutos até que foi retirada do local por seguranças do evento: "Vai ser derrubado seu governo no Brasil", continuou, em protesto.

Enquanto a manifestante ainda gritava no meio da plateia, Meirelles insistia em continuar seu discurso sobre as reformas. Ao sair do evento, mas ainda dentro do prédio do Ministério de Economia e Finanças, ela disse aos seguranças, ainda em português, que era militante do PT.

Depois, correspondentes brasileiros tentaram abordar a manifestante ainda nas instalações do prédio, mas os seguranças não permitiram e a retiraram do local.

