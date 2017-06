Lula: "Voltou a ter criança pedindo esmola, e isso tinha acabado no país"

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste sábado (10), durante evento de posse da nova diretoria do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, que, diante da crise política e econômica que o Brasil vem enfrentando, o país "nunca precisou tanto do PT como agora".

"Voltou a ter criança [no Brasil] pedindo esmola, aumentou o número de pessoas dormindo na rua, passando pela feira com sacola vazia. Quem é mais pobre sabe a alegria que é sair do mercado com duas sacolas cheias e ainda parar no bar pra comer. Nós sabemos como fazer a economia crescer, como criar emprego, como aumentar salário. Querem continuar atacando o PT? Podem continuar. O PT estará onde sempre esteve, fazendo o que sabe fazer: cuidar do povo", completou o ex-presidente.

Lula defendeu que é preciso vencer a crise para que toda a população do país saia ganhando com isso, sem que a sociedade nutra sentimentos de ódio dentro dela mesma, que não levam à construção de nenhum futuro melhor. Segundo ele, o PT é um partido que já se mostrou capaz de fazer o país crescer com menos ódio, mais esperança e justiça social

“Nós não queremos que eles se deem mal pro país ficar bem. Nós queremos acabar com o ódio pro país ficar bem. O Brasil nunca precisou tanto do PT como agora. O Brasil está precisando que a gente seja mais feliz, que a gente brinque um pouco mais, que tenha mais esperança".

Para o ex-presidente, ataques e discursos de ódio que se colocam contra o PT terminaram por não beneficiar aqueles que os proferiram: “Os que transmitiram o ódio, durante todos esses anos, não estão colhendo Aécio, Serra, FHC... estão colhendo Bolsonaro".

Por fim, o ex-presidente lembrou da importância das eleições legislativas e de se ter um Congresso Nacional formado por pessoas idôneas e comprometidas com democracia e justiça social. "Quando chegar na campanha, é preciso que o povo compreenda a importância de votar em bons deputados e senadores. Se não, não adianta nada", disse Lula, lembrando o que os parlamentares que comandam o Congresso estão realizando neste momento. "Quando a gente chegar lá, a gente vai ter que desfazer tudo o que eles estão fazendo. Que, aliás, não é reforma (trabalhista e da Previdência), é destruição", afirmou.