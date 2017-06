Condições de rodovias federais são monitoradas pelo Dnit por causa de chuvas

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) está divulgando informações atualizadas sobre as condições das rodovias federais por causa das intensas chuvas que ocorreram em várias regiões do país nos últimos dias. Os relatórios com as condições das rodovias federais são atualizados diariamente e divulgados no final da tarde e podem ser acessados no site do Dnit.

No Rio Grande do Sul, o tráfego foi interrompido na BR-472, na ponte que faz divisa entre Uruguaiana e Itaqui no último domingo (4) por causa do nível das águas do Rio Ibicuí, que pode comprometer a segurança do trânsito. O Dnit sugere como rota alternativa a utilização das rodovias estaduais entre as cidades de Alegrete, Maçambará e Itagui.

Em Santa Catarina, foram interditados alguns trechos da BR-282, devido a alagamentos e queda de barreiras. Equipes trabalham nos locais fazendo tapa-buracos, desobstruções de bueiros e abertura de valas de drenagem.

Também há interdições parciais em rodovias no Espírito Santo, no Maranhão, no Paraná e no Acre. Apesar das fortes chuvas que atingiram os estados de Alagoas e de Pernambuco, as rodovias federais não sofreram danos.

As equipes do Dnit estão de prontidão nas áreas atingidas fazendo serviços emergenciais para viabilizar o tráfego, como a remoção de barreiras, a sinalização e a execução de desvios. Até que seja possível a solução definitiva, as áreas atingidas estão sendo monitoradas para segurança dos usuários.

O Dnit alerta para que os motoristas dirijam com atenção redobrada e reduzam a velocidade ao trafegar nas rodovias.